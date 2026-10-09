منتخب الإمارات للدراجات يحصد ذهبيتين ويرفع رصيده إلى 10 ميداليات في البطولة العربية بسوريا

دمشق في 9 أكتوبر/ وام / واصل منتخب الإمارات للدراجات تألقه في البطولة العربية المقامة حاليا في سوريا، والمستمرة حتى 13 أكتوبر الحالي، بعدما أضاف ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيده.

وتوج منتخبا الرجال والسيدات بالمركز الأول في سباق الفرق ضد الساعة، ليرفع إجمالي حصيلته في البطولة إلى 10 ميداليات ملونة، بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات، في إنجاز جديد يعكس المستوى المميز الذي يقدمه أبطال الإمارات في مختلف فئات البطولة.

ونجح منتخب الإمارات للرجال في انتزاع الميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة الرباعي راشد البلوشي، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، ويوسف أميري.

وفي منافسات السيدات، حقق منتخب الإمارات إنجازًا جديدًا بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة صفية الصايغ، وزهرة حسين، ومروة سلمان، وموزة المنصوري، بعدما نجح الرباعي في حسم المركز الأول.

قام بتتويج الأبطال والبطلات الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بحضور داتو أمارجيت سينغ جيل، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات.