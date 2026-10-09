مركز محمد بن راشد للفضاء والأمم المتحدة يفتحان باب التقديم لمهمة القمر الاصطناعي "فاي 3"

أنطاليا في 9 أكتوبر / وام / أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) فتح باب التقديم للمشاركة في مهمة القمر الاصطناعي "فاي 3"، الفرصة الثالثة ضمن مبادرة استضافة الحمولات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع والسبعين للفضاء في مدينة أنطاليا التركية.

وتتيح المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج "الوصول إلى الفضاء للجميع" التابع للأمم المتحدة، للجهات المختارة اختبار تقنياتها الفضائية المبتكرة والتحقق من أدائها في المدار، باستخدام منصة من نوع "كيوب سات" بسعة 12 وحدة، يطورها ويوفرها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتهدف المبادرة إلى توسيع مشاركة الدول والمؤسسات والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث في المهمات الفضائية، وإتاحة فرص عملية لاكتساب الخبرات في تصميم الأقمار الاصطناعية وتصنيعها واختبارها وإطلاقها وتشغيلها وتحليل بياناتها.

وأكد عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المبادرة تعكس الشراكة الإستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتوسيع فرص الوصول إلى الفضاء، وتمكين الجهات والدول الناشئة من المشاركة في مهمات فضائية حقيقية.

وأوضح أن الجمع بين خبرات المركز في تطوير الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وبرامج بناء القدرات الدولية التي يوفرها المكتب، يسهم في تحويل الابتكارات إلى تجارب فضائية عملية تدعم تطوير تطبيقات ومهمات مستقبلية.

وأكدت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، أن بناء القدرات الفضائية يتطلب اكتساب المهارات والخبرات العملية، داعية الفرق من الدول التي لم يسبق لها الوصول إلى الفضاء إلى الاستفادة من فرصة المشاركة في "فاي 3".

وكان القمر الاصطناعي "فاي 1" قد أطلق في نوفمبر 2025، حاملا حمولات من وكالة البحرين للفضاء، ومؤسسة "أنتاريكشيا براتيشتان نيبال"، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى جانب حمولة من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وشهدت المهمة الثانية "فاي 2" اختيار الجامعة التقنية في مولدوفا وشركة "مداري سبيس" الإماراتية لإرسال حمولاتهما إلى الفضاء.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة في مهمة "فاي 3" حتى 6 أبريل 2027، على أن يجري المركز والمكتب الأممي تقييما مشتركا للمقترحات، والإعلان عن الجهات المختارة خلال الربع الأخير من عام 2027.