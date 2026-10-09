"دبي للثقافة": مؤسسة دبي للأوركسترا تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للفنون والموسيقى

دبي في 9 أكتوبر / وام / أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن قانون إنشاء "مؤسسة دبي للأوركسترا"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل خطوة نوعية في تطوير القطاع الموسيقي وتعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للثقافة والفنون، ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن إنشاء المؤسسة يمثل محطة بارزة في مسيرة التطور الثقافي للإمارة، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز البنية التحتية الثقافية وترسيخ تنافسية دبي عالميا.

وأضافت أن المؤسسة ستسهم في إثراء المشهد الثقافي من خلال إيجاد إطار مؤسسي متخصص يدعم نمو القطاع الموسيقي، ويفتح آفاقا جديدة للشراكات والاستثمارات في مجالات الموسيقى والفنون الأدائية، إلى جانب تعزيز التواصل والتبادل الثقافي مع مختلف دول العالم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تدعم جهود "دبي للثقافة" في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، واستقطاب المواهب وتوفير الفرص لتطوير قدراتها، بما يعزز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، أن إنشاء المؤسسة سيسهم في تطوير المنظومة الموسيقية المحلية، واكتشاف المواهب الناشئة ورعايتها، ودعم تأسيس أوركسترا محلية تبرز الطاقات الموسيقية الإماراتية.

وأشارت إلى أهمية المؤسسة في صون التراث الموسيقي الإماراتي والتعريف به، وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهامه في أعمال فنية معاصرة، فضلا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات والفرق الموسيقية المحلية والعالمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير جودة الإنتاج والأداء الفني.

وأضافت أن المؤسسة ستفتح آفاقا للتخصص في مجالات الإدارة والإنتاج والموسيقى، بما يسهم في استدامة القطاع الموسيقي وتعزيز حضوره محليا ودوليا.