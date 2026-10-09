فوز الشارقة والنصر في أولى مبارياتهما ببطولة دمشق الدولية لكرة السلة

دمشق في 9 أكتوبر/ وام / استهل فريقا الشارقة والنصر مشاركتهما في بطولة دمشق الدولية لكرة السلة 2026 بالفوز في مباراتيهما الافتتاحيتين، بعدما تغلب الشارقة على الجيش السوري بنتيجة 87-68، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما فاز النصر على فريق أكاديمية الرياضة الوطنية "NSA" اللبناني بنتيجة 82-73، أمس الخميس، في افتتاح منافسات البطولة التي تقام على صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق.

ويمثل الشارقة والنصر كرة السلة الإماراتية في البطولة، إذ ينافس الشارقة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوحدة والجيش السوريين، والأنترانيك اللبناني، فيما يلعب النصر في المجموعة الثانية إلى جانب الاتحاد السكندري المصري، والمنتخب الأولمبي السوري، والاتحاد الليبي، وفريق "NSA" اللبناني.

وتشهد البطولة عودة دورة دمشق الدولية لكرة السلة للرجال بعد غياب دام 19 عاماً، بمشاركة فرق من سوريا ومصر ولبنان والإمارات وليبيا، تتنافس ضمن مجموعتين، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل استكمال المنافسات وصولاً إلى المباراة النهائية.