منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة يشارك في كأس العالم بكرواتيا

دبي في 9 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع مشاركة منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة تحت 23 عاما في بطولة العالم المقررة في كرواتيا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الحالي.

وأكد سرمد الزدجالي مدير المنتخب أن المشاركة في البطولة محطة مهمة ضمن إعداد عناصر المنتخب لتمثيل الدولة في بطولتي العالم 2027 و2028 وغيرها من الاستحقاقات القارية والدولية.

وأضاف أن بعثة المنتخب ستغادر إلى كرواتيا الأحد المقبل بعد اعتماد القائمة النهائية المؤلفة من 14 لاعبا معظمهم من مواليد 2005-2006، ما يمنح مؤشرات مهمة حول أهمية إكسابهم الخبرات التنافسية، والاحتكاك مع بقية المنتخبات المشاركة عالميا.

وأوضح أن اختيار اللاعبين كان دقيقا وفق معايير فنية تتماشى مع إستراتيجية تطوير اللعبة، بتأسيس جيل واعد يمثل الإمارات في البطولات المقبلة، مع اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في المنافسات المحلية في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني المؤلف من المدرب محمد الهاشمي ومساعده محمد المطروشي، وضع خطة متكاملة لتأهيل اللاعبين خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيز الثقة في قدراتهم لخوض المنافسات في أول مشاركة خارجية للمنتخب.