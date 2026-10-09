فوز الوحدة وعجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / فاز الوحدة على الظفرة 2-0 اليوم في استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي الظفرة بلا رصيد من النقاط.

وضمن الجولة ذاتها فاز عجمان على بني ياس 1-0 في استاد راشد بن سعيد.

وبهذه النتيجة حافظ عجمان على سلسلة انتصاراته بالوصول إلى النقطة التاسعة، فيما توقف رصيد بني ياس عند 6 نقاط.

وفي استاد الشارقة تعادل الشارقة مع الجزيرة بدون أهداف ليضع كل فريق نقطة في رصيده، ويصل الشارقة إلى 4 نقاط، والجزيرة إلى 7 نقاط.