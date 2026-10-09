زلزال بقوة 8 درجات يضرب سواحل بنما وتحذير من "تسونامي"

بنما سيتي في 9 أكتوبر/ وام / ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر جمهورية بنما اليوم، وشعر به سكان العاصمة، ما دفع السلطات لإطلاق تحذيرات من احتمال تشكل موجات مد بحري عاتية "تسونامي".

وحدد معهد العلوم الجيولوجية بجامعة بنما مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترا شمال غرب مدينة تونوسي بمحافظة لوس سانتوس وعلى عمق 4 كيلومترات، فيما حذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومركز التحذير في المحيط الهادئ من مخاطر أمواج قد تطال سواحل بنما وكولومبيا وكوستاريكا.

وأعقبت الزلزال الرئيسي هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة قرب منطقة لا تشوريرا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية البنمية تقييم الأضرار المحتملة وسط دعوات رسمية بتوخي الحيطة ومتابعة البيانات المعتمدة.

-خلا-