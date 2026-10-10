إعصار "إيسياس" يضرب الساحل الأمريكي برياح عاتية وأمطار غزيرة

فلوريدا في 10 أكتوبر/وام/ ضرب الإعصار "إيسياس" ساحل الخليج الأمريكي، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 169 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة، ما أثار مخاوف من فيضانات في المناطق المنخفضة، ودفع السلطات إلى حث السكان على إخلاء منازلهم.

وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا، قبل أن تتراجع قوته إلى ما دون مستوى الإعصار الكبير.

واجتاحت رياح عاتية وأمواج قوية شواطئ فلوريدا بانهاندل وألاباما، فيما حذر خبراء الأرصاد من عواصف وفيضانات ورياح مدمرة، مع توقع استمرار الأمطار والرياح القوية أثناء تحرك العاصفة إلى الداخل باتجاه مناطق شمالية، من بينها أتلانتا.