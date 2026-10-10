إصابة 38 شخصا جراء انهيار سقف سوبر ماركت في كوريا الجنوبية

سيؤول في 10 أكتوبر /وام/ أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا بإصابات طفيفة جراء انهيار أجزاء من سقف من الجبس في "سوبر ماركت" في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية.

وقالت إدارة الإطفاء في دايجو إن 66 شخصا آخرين قاموا بإخلاء المبنى بعد الانهيار الذي تم الإبلاغ عنه في الساعة 10:16 صباحا.

وتلقى تسعة أشخاص العلاج في المستشفيات، في حين من المحتمل أن يرتفع عدد الإصابات، لكن أفراد الطوارئ في مكان الحادث استبعدوا أن يكون أحد قد تعرض لإصابات خطيرة.

وأظهرت صورة من مكان الحادث رجال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عقب انهيار سقف الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق، ولم يتضح على الفور سبب الانهيار.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إنه أصدر تعليماته، للمسؤولين ببذل كل جهد لإنقاذ المواطنين وضمان الاستجابة الشاملة للحادث.