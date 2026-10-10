"ويتيكس 2026" يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة

دبي في 10 أكتوبر /وام/ تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف "منطقة الصحة والسلامة" في "ويتيكس 2026" مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.

ويركز المؤتمر على سبل تعزيز مفاهيم العافية والرفاهية النفسية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة مختلف أنواع المخاطر خاصة في البيئات عالية المخاطر، وضمان أفضل نوعيات الحياة لكافة فئات المجتمع، ضمن إطار حوكمة واضح، وتناقش جلساته أيضاً الممارسات الوقائية التي تضمن رفاهية الإنسان بوصفه الثروة الأهم التي تضمن استدامة النجاح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 والإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.

وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة الذي يستضيفه المعرض، يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وحماية الإنسان والحفاظ على الممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.

ومن أبرز الندوات النقاشية التي يشهدها مؤتمر الصحة والسلامة، "استشرف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلولك الخاصة بالذكاء الاصطناعي" و"البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة" و"بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال، وما الذي يعنيه ذلك"، و"تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي"، و"من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة"، و"رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي"، و"الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي".