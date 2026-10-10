"الموارد البشرية والتوطين" تشارك في الدورة الـ 12 للجنة وزراء العمل بدول "التعاون"

دبي في 10 أكتوبر /وام/ شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الثامن من أكتوبر الجاري في مملكة البحرين، بمشاركة وزراء العمل والموارد البشرية بدول المجلس.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الكتور عبد الرحمن العور والوزراء المشاركين في الاجتماعات، وذلك في إطار استضافة مملكة البحرين أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة البحرين".

ونقل معالي الوزراء ورؤساء الوفود إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياتهم لمملكة البحرين قيادة وشعباً بدوام التقدم والازدهار، كما عبّروا عن تقديرهم لجهود المملكة في استضافة أعمال الدورة الحالية وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، في كلمة له خلال اجتماعات لجنة وزراء العمل، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات لتطوير أسواق العمل، ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتحولات في المهارات، بما يحقق التوازن بين التنافسية والحماية واستقرار سوق العمل.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي ومرونة التشريعات والاستثمار في الإنسان والمهارات والابتكار والتحول الرقمي، وتستند الى شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي يوازن بين تنافسية الاقتصاد وحماية الحقوق واستقرار علاقات العمل.

وكانت الاجتماعات ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل العربية والدولية، والتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة على أسواق العمل الخليجية، وتنظيم العمل في اقتصاد المنصات، والوظائف الخضراء والتحول المهاري.

كما استعرضت ما تم إنجازه في إطار تنفيذ مبادرات إستراتيجية عمل لجنة وزراء العمل بدول المجلس للأعوام "2024–2029"، بما في ذلك اعتماد الدليل الاسترشادي للمساواة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، الذي أعدّته دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك.

وعلى صعيد متصل ، شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور، والوفد المرافق، في الحفل التكريمي الذي نظم على هامش الاجتماعات الوزارية برعاية وحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وبحضور أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية، والشؤون، والعمل والموارد البشرية بدول المجلس، وتم خلاله تكريم سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين ضمن فئة الكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم خلال الحفل تكريم شركتين إماراتيتين فازتا في جائزة "نافس" 2025 ضمن الفئات الاستثنائية التي حققت أعلى معدلات التوظيف، وهما "مجموعة الفطيم" ممثلة بيوسف علي الفلاسي، مدير عام شركة الفطيم لإدارة المرافق للمجموعة، و"مجموعة جميس للتعليم" ممثلة بحمدان الريسي، النائب الأول للعلاقات الحكومية في المجموعة.

كما تم تكريم "شركة سايبر50" للحماية الالكترونية ممثلة بمالكها المهندس عبدالله بدر الصيعري، لكونها من ضمن 100 شركة صغيرة ومتوسطة فازت في شركات المستقبل عام 2024.