تقرير: نقص الغاز يهدد أوروبا بشتاء قاسٍ

بروكسل في 10 أكتوبر /وام/ تواجه دول الاتحاد الأوروبي، خطر نقص إمدادات الغاز خلال شتاء 2026-2027، في ظل تراجع المخزونات إلى أدنى مستوياتها لهذه الفترة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011، وسط ارتفاع الأسعار وتوتر الإمدادات العالمية.

وبحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي "IEEFA"، قد يصل العجز المحتمل في إمدادات الغاز إلى 14 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 7% من احتياجات الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات شبكة مشغلي نقل الغاز الأوروبية "ENTSO-G" أن مخزونات الغاز بلغت نحو 72% في الأول من أكتوبر، مقارنة بـ83% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويحذر التقرير من أن استمرار اضطرابات الإمدادات، بالتزامن مع شتاء شديد البرودة، قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ويجبر بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على خفض الإنتاج، فضلاً عن احتمال اضطرار المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم.

وتزيد المخاوف مع اعتماد أوروبا المتنامي على واردات الغاز الطبيعي المسال وتقلبات السوق العالمية، ما يضع أمن الطاقة الأوروبي أمام اختبار جديد خلال الأشهر المقبلة.