مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "BPCE" المصرفية الفرنسية الرائدة

دبي في 10 أكتوبر / وام / التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "BPCE"، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية الرائدة.

وتم خلال اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، مع مواصلة الدولة تعزيز منظومتها المالية المصممة لتوفير منصة تتيح للشركات العالمية فرصاً لتنمية أعمالها في أسواق تعد من بين أكثر الأسواق حيويةً في العالم.

كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية والمالية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي، كذلك جاهزية دبي للمستقبل، من خلال إطارها التنظيمي المتطور وبنيتها التحتية عالمية المستوى وبيئة الأعمال الداعمة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دبي مستمرة في تعزيز قدرات قطاعها المالي والشراكات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33" الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

وتعد مجموعة "BPCE" ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، حيث تقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، كما تنشط في مجال الاستثمار، وإدارة الأصول وإدارة الثروات، والتأمين، والخدمات المالية المتخصصة.

وتخدم المجموعة 36 مليون عميل، وتوظف نحو 110 آلاف شخص، ولها حضور في أكثر من 50 دولة، وفي العام 2025، سجلت صافي دخل مصرفي بلغ 25.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

واتخذت المجموعة أعمالها العالمية - المتمثلة في "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" (Natixis CIB) و"ناتيكسيس لإدارة الاستثمار" (Natixis IM) — من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً لعملياتها الإقليمية.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.