دبي القابضة للترفيه تدشن موسم "Truly Amazing" وتجارب لامبورغيني الجديدة

دبي في 10 أكتوبر / وام / دشنت دبي القابضة للترفيه موسمها السنوي الجديد "Truly Amazing"، خلال فعالية إعلامية نظمتها في دبي باركس آند ريزورتس، استعرضت خلالها مجموعة من التجارب والمغامرات الترفيهية الجديدة، أبرزها محاكاة سباقات سيارات "لامبورغيني"، في إطار جهودها لتعزيز جاذبية دبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه، وتقديم تجارب متنوعة تناسب المقيمين والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وشهدت الفعالية حضور فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، ورامي مشيني، نائب الرئيس للعمليات، حيث جرى استعراض أبرز مستجدات الموسم الجديد الذي يجمع تحت مظلته 20 منتزها ومعلما ووجهة ترفيهية تستقبل ملايين الزوار سنويا، وتشمل المدن الترفيهية والمتنزهات المائية والعروض الحية والسينما والضيافة والتجارب الثقافية والرياضية.

وأكد رامي مشيني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن إطلاق الموسم الجديد يأتي ضمن إستراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير تجاربها الترفيهية وتعزيز الإقبال على وجهاتها، مشيرا إلى أن "Truly Amazing" يقدم مفهوما متكاملا للترفيه يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متعددة عبر محفظة دبي القابضة للترفيه على مدار العام.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل إحدى أهم الأسواق الرئيسية للمجموعة، إلى جانب السوق المحلية والأسواق السياحية الدولية، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية وشرق آسيا، من خلال مكاتبها التمثيلية وشراكاتها السياحية وقنوات التوزيع المختلفة.

وأوضح أن دبي القابضة للترفيه تواكب النمو السياحي الذي تشهده دبي، وتعمل بالتعاون مع الجهات السياحية المعنية للوصول إلى شرائح جديدة من الزوار، مؤكدا أن تنوع الوجهات يمنح المجموعة قدرة تنافسية على استقطاب العائلات والشباب والأطفال من مختلف الثقافات والجنسيات.

وأضاف أن المواطنين والمقيمين يشكلون قاعدة رئيسية للزيارات المتكررة، خصوصا من خلال برامج العضوية السنوية والعروض العائلية، فيما تسهم الحركة السياحية الدولية في تعزيز الإقبال على الوجهات الترفيهية الكبرى، مشيرا إلى أن المجموعة تركز على جودة التجربة المقدمة للزوار وتشجيعهم على تكرار الزيارة.

ولفت إلى أن الرحلات المدرسية تمثل أحد أبرز مصادر الإقبال على وجهات المجموعة، إذ تستقطب متنزهات "ليجولاند دبي" و"موشنجيت دبي" و"ذا جرين بلانيت" طلبة المدارس من مختلف إمارات الدولة، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه والاستكشاف.

وكشف مشيني عن إطلاق تجارب جديدة في عالم ريفرلاند، تشمل محاكاة سباقات سيارات "لامبورغيني" والبولينغ، إلى جانب مطاعم ومرافق ترفيهية جديدة، ضمن 14 تجربة توفر للعائلات والأصدقاء خيارات متنوعة لقضاء أوقات ممتعة في وجهة واحدة.

وشهدت الفعالية الإعلامية تقديم تجربة محاكاة سباقات "لامبورغيني"، التي تمنح الزوار فرصة خوض أجواء المنافسة والسباقات الافتراضية، ضمن الإضافات الجديدة التي تستهدف عشاق السيارات والمغامرات والتجارب التفاعلية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على توفير باقات مرنة تتيح للزوار الجمع بين أكثر من وجهة وتجربة خلال الزيارة الواحدة، بما يشمل المدن الترفيهية والمطاعم والأنشطة التفاعلية والضيافة، موضحاً أن هذه الخيارات تسهم في إطالة مدة الزيارة وتعزيز القيمة الترفيهية المقدمة للعائلات.

وأضاف أن المجموعة تقدم باقات مشتركة تربط بين عدد من وجهاتها، ومنها القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس، بهدف تشجيع الزوار على استكشاف تجارب متعددة والاستفادة من المزايا المتاحة عبر محفظتها الترفيهية.

وأشار إلى أن القرية العالمية تستعد لاستقبال زوارها في موسمها الحادي والثلاثين اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري، مع مجموعة من التجارب والعروض والمطاعم الجديدة، مؤكداً أنها تمثل إحدى أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح.

وتوفر القرية العالمية تجارب تجمع ثقافات العالم من خلال العروض الترفيهية والتسوق والمأكولات المتنوعة، حيث تقدم أكثر من 250 خياراً من المأكولات بنكهات عالمية، ما يعزز مكانتها وجهة متكاملة للترفيه العائلي.

وأكد مشيني أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم الأدوات لاستقطاب الأجيال الجديدة، خصوصاً الشباب، مشيراً إلى أن منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" تسهم في التعريف بالتجارب الجديدة وتحفيز الزوار على اكتشاف الوجهات والأنشطة الترفيهية.

وأوضح أن المجموعة تحرص على التواصل المستمر مع حاملي البطاقات السنوية من خلال النشرات الدورية والعروض والمستجدات، إلى جانب القنوات الإذاعية والإعلامية والرقمية، لافتاً إلى أن الزوار المتكررين وتبادل التجارب والتوصيات بين العائلات والأصدقاء يسهمون في تعزيز الإقبال على الوجهات.

وأشار إلى أن المنافسة في القطاع الترفيهي تشكل حافزاً مهماً للابتكار والتطوير المستمر، مؤكداً أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي تفرض مواصلة الاستثمار في الإبداع وتجديد التجارب والارتقاء بمستويات الخدمات، بما يحافظ على تنافسية الوجهات الترفيهية.

وسلط مشيني الضوء على تنوع خيارات الضيافة في دبي باركس آند ريزورتس، التي أعادت فتح أبوابها أمام الزوار في 7 أكتوبر الجاري، وتضم ثلاثة مرافق للإقامة، من بينها فندق "لابيتا" الذي يوفر 550 غرفة، وفندق "ليجولاند"، إلى جانب تجربة "تي ريكس غلامبينغ" التي أطلقت العام الماضي.

وأوضح أن "تي ريكس غلامبينغ" تقدم تجربة إقامة مستوحاة من عالم الديناصورات، داخل خيام تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، مع أنشطة مسائية وعروض سينمائية وتجارب ترفيهية للأطفال والعائلات، فضلا عن مزايا دخول المنتزهات الترفيهية للنزلاء.

وتضم محفظة دبي القابضة للترفيه مجموعة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية، منها "عين دبي"، أعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 250 مترا، و"ذي فيو نخلة جميرا" التي تقع في الطابق 52 من برج النخلة على ارتفاع 240 مترا، وتوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على نخلة جميرا والخليج العربي وأفق دبي.

وتشمل المحفظة "كوكا كولا أرينا"، أول وأكبر قاعة داخلية متعددة الأغراض ومكيفة بالكامل في الشرق الأوسط، و«وايلد وادي»، أول حديقة مائية في دبي، إضافة إلى "روكسي سينما" التي تضم شاشة "روكسي إكستريم"، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد "موشنجيت دبي" أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، فيما يضم "عالم ريال مدريد" أكثر من 40 تجربة ترفيهية، من بينها لعبة "ستار فلاير" التي يصل ارتفاعها إلى 460 قدماً، بينما يحتضن "ليجولاند دبي" نحو 15 ألف مجسم شيدت باستخدام 60 مليون قطعة ليغو.

وتشمل الوجهات كذلك "ذا جرين بلانيت دبي"، التي تحتضن آلاف النباتات والحيوانات في بيئة مستوحاة من الغابات الاستوائية، إلى جانب عالم ريفرلاند الذي يجمع المطاعم والأنشطة الترفيهية والعروض الحية في وجهة واحدة.

وتمتد أعمال دبي القابضة للترفيه إلى قطاع الإعلام عبر شبكة الإذاعة العربية "ARN"، التي تصل إلى أكثر من أربعة ملايين مستمع أسبوعيا من خلال تسع محطات إذاعية تبث بست لغات، إلى جانب شبكة "MPN" المتخصصة في الحلول الإعلامية والإعلانية.

من جانبه، أكد فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، أن قوة المجموعة لا تكمن في حجم محفظتها فحسب، وإنما في تنوع التجارب التي تقدمها والدور الذي تؤديه في حياة الناس، مشيراً إلى أن العديد من وجهاتها أصبحت جزءاً من النسيج اليومي لمدينة دبي بالنسبة إلى المقيمين، فيما تمثل للزوار من مختلف أنحاء العالم جزءاً من تجربتهم للمدينة وذكرياتهم عنها.

وأوضح أن موسم "Truly Amazing" يحتفي بهذا التنوع وباللحظات التي تمنح كل تجربة قيمتها، من النزهات العائلية والمغامرات الترفيهية إلى العروض الحية والفعاليات الثقافية والتجارب المشتركة التي تجمع الأصدقاء والعائلات.

ويعكس إطلاق الموسم الجديد توجه دبي القابضة للترفيه نحو تعزيز التكامل بين وجهاتها وتطوير تجارب مبتكرة تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والضيافة، بما يدعم مكانة دبي على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ويمنح السكان والزوار خيارات متجددة على مدار العام.