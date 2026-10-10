إكسبو الشارقة يستضيف معرضي العطور والعود ومستحضرات التجميل حتى 18 أكتوبر

الشارقة في 10 أكتوبر/ وام / انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الرابعة من معرض الإمارات للعطور والعود والدورة الثانية من معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل اللذين يقامان حتى 18 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 200 شركة ونحو 700 علامة تجارية في معرض الإمارات للعطور والعود إلى جانب مجموعة من الشركات والعلامات المتخصصة في قطاع مستحضرات التجميل.

وافتتح فعاليات المعرضين سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات والعلامات التجارية المشاركة.

وشهد الافتتاح جولة في أروقة المعرضين تعرّف خلالها الحضور على أبرز المشاركات وأحدث المنتجات والإصدارات إلى جانب المشاركات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والصين وتركيا والهند بما يعكس تنوع الأسواق والمنتجات المشاركة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن تنظيم معرض الإمارات للعطور والعود ومعرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل بالتزامن يعكس توجه المركز نحو تطوير منظومة معارض أكثر تكاملاً تستجيب للتحولات في الأسواق الاستهلاكية وتواكب التقارب المتنامي بين قطاعات العطور والجمال والعناية الشخصية بما يعزز فرص التواصل التجاري ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والعلامات التجارية للوصول إلى أسواق جديدة.

وقال إن أهمية المعارض المتخصصة تتجاوز عرض المنتجات إلى قدرتها على بناء جسور بين الأسواق وربط العلامات التجارية بالمستهلكين والشركاء التجاريين وإتاحة الفرصة أمام الشركات لاستكشاف اتجاهات الطلب وتطوير حضورها في بيئة تنافسية متجددة ومن هذا المنطلق نعمل في إكسبو الشارقة على استقطاب فعاليات تجمع قطاعات متكاملة وتوفر قيمة مضافة للمشاركين والزوار بما يعزز مكانة الشارقة وجهةً للمعارض المتخصصة والأعمال ويدعم حيوية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

وأضاف المدفع أن الجمع بين هذين المعرضين في دورة واحدة يتيح مساحة أوسع للتفاعل بين العلامات التجارية والأسواق ويعزز فرص اكتشاف المنتجات والابتكارات وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول كما ينسجم ذلك مع دور إكسبو الشارقة في توفير بيئة داعمة لنمو الأعمال وتوسيع الشراكات التجارية مستفيداً من موقع الإمارة واتصالها بالأسواق الإقليمية والدولية بما يمنح الشركات المشاركة فرصاً أوسع لتعزيز حضورها واستكشاف مسارات جديدة للنمو.

ويقدم معرض الإمارات للعطور والعود منصة متخصصة تجمع علامات تجارية من أسواق إقليمية ودولية وتستعرض مجموعة واسعة من العطور الشرقية والغربية ودهن العود والبخور والعطور المركبة والمباخر وغيرها من المنتجات.

كما يتيح المعرض للزوار فرصة التعرف على أحدث الإصدارات وتجربة تركيبات متنوعة والتواصل المباشر مع العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع.

ويضم معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل في دورته الثانية مجموعة متنوعة من الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل والجمال والعناية ويقدم منصة تجمع العلامات المحلية والدولية والمتخصصين والمهتمين بصناعة الجمال مع عرض أحدث المنتجات والحلول والاتجاهات في هذا المجال.

ويشهد الحدثان حضور جناح حصري لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بما يعزز حضور الشركات والعلامات التجارية ويدعم فرص التواصل والتعاون واستكشاف آفاق جديدة للأعمال.