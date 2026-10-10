مجلس أمناء مركز اللغة العربية يناقش مبادرات التعليم الخليجية 2026–2030

الشارقة في 10 أكتوبر/ وام / عقد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج اجتماعه السادس عشر لمجلس الأمناء ضمن أعمال الدورة الحالية 2026/2025 التي تستضيفها إمارة الشارقة بحضور أعضاء مجلس الأمناء ممثلي الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.

ترأس الاجتماع سعادة بدور إبراهيم البديّع النقبي رئيسة مجلس أمناء المركز في الدورة الحالية بحضور الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وأشادت النقبي خلال الاجتماع بما تحقق من منجزات خلال الدورة الحالية مؤكدةً أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها والارتقاء بالمبادرات والبرامج النوعية الموجهة لخدمتها.

من جانبه ثمن الدكتور عيسى صالح الحمادي دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمر للمركز تحقيقًا لرسالة المركز وأهدافه في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها مشيدا بدور مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في دعمهم برامج المركز ومشروعاته وتحقيق أهدافه الإستراتيجية في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في المنظومة التعليمية بدول الخليج.

واستعرض الاجتماع توصيات وقرارات الاجتماع الخامس عشر لمجلس الأمناء وما تم إنجازه بشأنها ومناقشة محضر الاجتماع السابق و الإطار التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية وبرامج مكتب التربية العربي لدول الخليج والمراكز التابعة له 2026–2030م خاصة المبادرة الخامسة "تعزيز تعليم اللغة العربية وتعلّمها".

كما تناول الاجتماع ما تم إنجازه خلال الدورة الحالية 2026/2025 حيث اطّلع المجلس على ما تم تنفيذه وإنجازه من برامج المركز المعتمدة للدورة الحالية إلى جانب الأنشطة والبرامج التي نُفذت خارج إطار الخطة وما عكسته من تنوع في مجالات عمل المركز وامتداد لأنشطته العلمية والتربوية والثقافية.

وأكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية مواصلة تطوير برامج المركز ومبادراته بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الجهود الرامية إلى تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها والارتقاء بالممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بها.