شرطة دبي تحصد اعترافاً عالمياً من معهد إدارة المشاريع "PMI"

دبي في 10 أكتوبر/ وام / حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في إدارة المبادرات والمشاريع بالإدارة العامة للتميز والريادة، على اعتراف عالمي من معهد إدارة المشاريع "PMI"، تقديراً لريادتها في إدارة وتنفيذ المبادرات والمشاريع، وتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

وجاء الإعلان بالاعتراف الدولي خلال القمة العالمية لمعهد إدارة المشاريع، التي عُقدت بالعاصمة الكورية سيؤول، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع من مختلف دول العالم.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي رسختها شرطة دبي في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة المبادرات والمشاريع، تستند إلى التخطيط الفعّال والحوكمة وقياس الأداء والأثر، وتُسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة عالمياً.

وأكد سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن هذا الاعتراف العالمي يُمثل إنجازاً مؤسسياً جديداً يُضاف إلى سجل شرطة دبي الحافل بالريادة والتميز، ويعكس رؤيتها الاستباقية في بناء منظومة متقدمة لإدارة المبادرات والمشاريع، قادرة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية ونتائج نوعية ذات أثر مستدام.

وقال: يؤكد هذا الاعتراف من معهد إدارة المشاريع، بوصفه إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، نضج الممارسات المؤسسية التي تتبناها شرطة دبي، وكفاءة كوادرها في إدارة المشاريع وفق منهجيات قائمة على الحوكمة والمرونة وقياس الأثر واستشراف المستقبل كما يجسّد حرص القيادة العامة على الارتقاء المستمر بكفاءة الأداء، وتوظيف الابتكار والمعرفة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم جاهزية المنظومة الشرطية، وتعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.