بلدية عجمان تحصد جائزة عالمية عن مشروع الخرائط الذكية للاستثمار

عجمان في 10 أكتوبر/ وام / تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جائزة "Global Brands Awards 2026" عن فئة الحلول الأكثر تطوراً في تحليلات الأسواق والخرائط التي حصدتها الدائرة عن مشروع "الخرائط الذكية في الاستثمار"، تقديراً لأهميته وريادته في توظيف التقنيات الرقمية والبيانات المكانية المتقدمة لتطوير حلول ذكية تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزز كفاءة إدارة الفرص، وترسخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال تكريم فريق العمل بالجهود المبذولة في مجال التطوير المستدام، بما يجسد التزام الدائرة بتسريع التحول الرقمي، وتبني الحلول المبتكرة التي تعزز آليات العمل وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنظومة الاستثمارية، مؤكداً أن مشروع "الخرائط الذكية في الاستثمار" يمثل نقلة نوعية في توظيف البيانات المكانية والتحليلات المتقدمة لتحويل المعلومات إلى رؤى إستراتيجية تدعم صناعة القرار، وتعزز كفاءة التخطيط وإدارة الفرص الاستثمارية.

وأضاف، أن الدائرة تواصل عملها المستدام للتطوير الرقمي وتوسيع نطاق توظيف التقنيات الحديثة، وتسخير الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية عجمان، ويرتقي بتجربة المستثمرين.

من جانبه قدم الدكتور حمدان محمد آل علي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، شرحاً مفصلاً حول المشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه والنتائج المحققة، مؤكداً أن فوز المشروع بالجائزة لاستيفائه جميع المعايير والاشتراطات وتحقيقه لأفضل النتائج.

يذكر، أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحرص على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الخدمات والمشاريع، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات المتعاملين والمستثمرين، بما يدعم أهدافها الاستراتيجية ويتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية.