معالي سعيد الهاجري واللورد ديفيز يترأسان طاولة مستديرة لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني في لندن لتعزيز التعاون الاقتصادي

لندن في 10 أكتوبر/ وام / ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة والرئيس المشارك عن دولة الإمارات لمجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني، واللورد مرفين ديفيز، الرئيس المشارك عن المملكة المتحدة للمجلس، طاولة مستديرة رفيعة المستوى في لندن، بمشاركة عدد من كبار قادة الأعمال من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي التجارة والاستثمار.

وسلطت المناقشات الضوء على صلابة اقتصاد دولة الإمارات واستمرار جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات في البلدين للتوسع في أسواق جديدة.

وبحث المشاركون سبل الاستفادة من الإمكانات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في عدد من القطاعات الرئيسية، بما فيها الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والخدمات المالية.

واستعرض الاجتماع الأولويات الإستراتيجية لمجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني للعام المقبل، ودوره في تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب مناقشة الاستعدادات للاجتماع العام السنوي للمجلس، المقرر عقده في لندن يوم 15 أكتوبر 2026.

وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المتحدة بمواصلة ترسيخ شراكتهما الاقتصادية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، ودعم النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لدفع الأولويات الاقتصادية المشتركة وتحقيق منافع ملموسة للشركات في كلا البلدين.