طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مع ظهور بعض السحب شرقا وجنوبا والتي قد تكون ركامية بعد الظهر لتصبح الأجواء رطبة ليلا وفي صباح يوم الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتجه من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية متراوحة سرعتها بين 10 و 20 كيلومترا في الساعة وقد تصل سرعتها القصوى إلى 30 كيلومترا في الساعة.

وبين المركز أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيفة الموج حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 01:47 في حين يكون الجزر الأول عند الساعة 19:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

وأشار المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:48 بينما يكون الجزر الأول عند الساعة 16:04 والجزر الثاني عند الساعة 04:26.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 85 30

دبي 40 29 85 30

الشارقة 39 29 80 30

عجمان 39 30 85 30

أم القيوين 40 28 80 30

رأس الخيمة 41 26 75 30

الفجيرة 36 31 85 50

العين 39 28 80 20

ليوا 40 26 90 20

الرويس 40 26 90 40

السلع 39 27 95 40

دلما 37 28 95 60

طنب الكبرى 35 29 90 55

طنب الصغرى 35 29 90 55

أبو موسى 35 29 90 50