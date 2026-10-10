6 فرق تشارك في دوري "دي بي وورلد" الدولي للكريكيت بأبوظبي ودبي والشارقة

دبي في 10 أكتوبر / وام / أعلن منظمو دوري "دي بي وورلد" الدولي للكريكيت إقامة النسخة الخامسة من البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 20 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 6 فرق، في أبوظبي ودبي والشارقة، على أن تستضيف دبي المباراة النهائية.

وتضم قائمة الأندية المشاركة كلا من ديزرت فايبرز، وإم آي الإمارات ، ودبي كابيتال، وأبوظبي نايت رايدرز، والشارقة ووريورز، وغلف جاينتس.

وتنطلق المنافسات على استاد دبي الدولي بمواجهة تجمع ديزرت فايبرز، حامل لقب النسخة الماضية، مع "إم آي الإمارات"، بطل الموسم الثاني، فيما تتوزع المباريات على الملاعب الثلاثة، بواقع 15 مباراة في دبي، و11 في أبوظبي، و8 في الشارقة.

وتشهد البطولة إقامة مباراتين يوم 2 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد، تجمع الأولى أبوظبي نايت رايدرز وديزرت فايبرز في أبوظبي، والثانية دبي كابيتالز و"إم آي الإمارات" في دبي.

وتخوض الفرق الستة 10 مباريات لكل منها ضمن مرحلة الدوري، التي تضم 30 مباراة، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بالمباراة التأهيلية الأولى في أبوظبي يوم 16 ديسمبر، تليها مباراة الإقصاء في دبي يوم 17 ديسمبر، ثم المباراة التأهيلية الثانية في الشارقة يوم 18 ديسمبر، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية على استاد دبي الدولي يوم 20 ديسمبر.