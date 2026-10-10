الكرملين: بوتين تقبل بتفهم مقترحات أمريكية لخفض التصعيد في النزاع الأوكراني

عواصم في 10 أكتوبر / وام / أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقبل بتفهم بعض المقترحات الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد في النزاع الأوكراني، وذلك خلال المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكرس الجزء الأكبر منها لمناقشة التسوية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، أن بوتين نقل إلى ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية طهران للحل المحتمل، وذلك بعد لقاءين جمعا الرئيسين الروسي والإيراني على هامش قمة تركمانستان.

وكان ترامب قد أعلن، عقب محادثات الأمس، عن اتفاق لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وأسواق عالمية مقابل تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة عليها، وهو ما قابله انتقاد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعتبر تخفيف العقوبات دعما لتمويل العمليات العسكرية الروسية، في حين أكدت الحكومة الألمانية عبر المتحدث باسمها شتيفان كورنيليوس والمتحدثة باسم وزارة الاقتصاد كاترينا رايشه التمسك الكامل بحزم العقوبات الأوروبية ومواصلة دعم أوكرانيا، تزامنا مع إعلان زيلينسكي عزم بلاده تسلم ذخائر فنلندية لمقاتلات "إف-16" عقب مباحثات مع نظيره ألكسندر ستوب.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 1535 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفرض السيطرة على بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في مقاطعة خاركوف، فضلا عن استهداف منشآت موانئ وسفينة شحن عسكرية في طريقها إلى أوديسا، وإسقاط 725 طائرة مسيرة وصاروخين من طراز "هيمارس"، فيما أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بمقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف أوكراني.

وفي المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى غارات جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة زابوروجييه إلى 15 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 16 آخرين، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية توجيه ضربات لمحطة ضخ وتوزيع نفط في منطقة سامارا بالعمق الروسي.

-خلا-