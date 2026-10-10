سالم بن سلطان القاسمي يحضر أفراح النقبي والشحي

رأس الخيمة في 10 أكتوبر/ وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سعيد الصم النقبي بمناسبة زفاف نجليه سعيد إلى كريمة عبدالله أحمد بالحن الشحي و راشد إلى كريمة احمد خميس بن حجر الشحي وسط أجواء احتفالية في قاعة السيف للاحتفالات برأس الخيمة.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي للعريسين وذويهما، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.