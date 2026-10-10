اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، قرعة دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2026-2027 وذلك في منارة السعديات بأبوظبي.

ويفتتح فريق العين حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة مشواره في البطولة خارج ملعبه بلقاء فريق شباب الأهلي في استاد راشد بدبي.

وفي بقية المواجهات يلتقي، حتا مع يونايتد في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ويستضيف خورفكان فريق الظفرة في استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلتقي العروبة مع الشارقة في استاد الشارقة، كما يحل عجمان ضيفا على فريق الجزيرة في استاد محمد بن زايد.

كما يلتقي الوصل مع كلباء في استاد زعبيل، ويستضيف النصر،فريق بني ياس في استاد آل مكتوم، ويستضيف الفجيرة في ملعبه فريق الوحدة.

وطبقا للوائح البطولة تقام المنافسات بداية من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، وذلك وصولا إلى المباراة النهائية المقررة في استاد هزاع بن زايد.

وسيتم تحديد ملاعب المباريات الخاصة بالأدوار المقبلة وفقا للقرعة الخاصة بكل دور.

وأجريت مراسم القرعة الكترونيا بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى فريقي العروبة والفجيرة المتأهلين هذا الموسم من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

وأكد فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أن اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يولي اهتماما كبيرا بالبطولة الأغلى، ويعمل مع الأندية والشركاء على تطويرها بإستمرار للحفاظ على بريقها وتميزها.

وأضاف:" بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من البطولات الخالدة في ذاكرة المجتمع، وتسجل حضورا بارزا في الداخل والخارج، بما يرافقها من تشويق واثارة في جميع مبارياتها".

وتابع :" شاهدنا القرعة التي أسفرت عن مواجهات قوية منذ البداية وهو ما يؤكد قوة البطولة وجميع مبارياتها حتى النهائي في استاد هزاع بن زايد".