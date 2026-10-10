الإمارات تحصد 7 ميداليات جديدة في البطولة العربية للدراجات بسوريا

دمشق في 10 أكتوبر/ وام/ واصل منتخب الإمارات للدراجات، تألقه في البطولة العربية المقامة في سوريا، بعدما حصد 7 ميداليات جديدة، ، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ضمن سباقات الفردي ضد الساعة للرجال والسيدات وفئتي تحت 23 سنة.

وتوّج عبدالله جاسم بلقب بطل العرب في سباق الفردي ضد الساعة للرجال، بعدما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما نال زميله عبدالله الحمادي المركز الثالث والميدالية البرونزية، ليضيف الثنائي ميداليتين إلى رصيد المنتخب.

وفي فئة الرجال تحت 23 سنة، أحرز يوسف أميري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حلّ محمد العليلي ثالثًا ونال الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد السيدات، توّجت صفية الصايغ بلقب بطلة العرب في سباق الفردي ضد الساعة، بعدما حسمت المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما أحرزت زهرة حسين المركز الثاني والميدالية الفضية. وأضافت مروة سلمان الذهبية الثالثة للإمارات في اليوم السادس، بتتويجها بلقب سباق الفردي ضد الساعة للسيدات تحت 23 سنة.

وكان منتخب الإمارات قد جمع خلال الأيام السابقة عشر ميداليات، بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات، قبل أن يضيف 7 ميداليات في اليوم السادس.