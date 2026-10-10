ألكاراز وميدفيديف وتسيتسيباس إلى الدور الثالث من بطولة شنغهاي للتنس

شنغهاي في 10 أكتوبر/ وام/ تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس فئة 1000 نقطة، بعد فوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون مقابل، ضمن منافسات الدور الثاني.

وحسم ألكاراز اللقاء بنتيجة 6-3 و6-3، ليواصل مشواره بثبات في البطولة ويعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

كما بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور الثالث بعدما حول تأخره أمام الألماني يان-لينارد شتروف إلى فوز مستحق بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع 4-6 و6-4 و6-3، مسجلاً 21 إرسالاً ساحقاً خلال المباراة.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بفوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري بنتيجة 6-3 و6-4، مستفيداً من قوة إرساله بعدما سجل 16 إرسالاً ساحقاً، فيما تجاوز الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الحادي عشر، الإيطالي ماتيو أرنالدي بنتيجة 7-5 و6-4.

وشهدت منافسات الدور الثاني أيضاً تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بعد فوزه على الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي بنتيجة 4-6 و7-6 و7-5، في مباراة امتدت إلى ثلاث مجموعات.

كما حجز بطاقات التأهل إلى الدور الثالث كل من النرويجي كاسبر رود، والفرنسي آرثر فيلس، والأمريكي تومي بول، والبلجيكي زيزو بيرجس، بعد تحقيقهم الفوز في مواجهاتهم ضمن منافسات الدور الثاني.