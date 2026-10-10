برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. قدفع تفتتح سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري

الفجيرة في 10 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، انطلقت اليوم، أولى سباقات سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، من منطقة قدفع بإمارة الفجيرة، والتي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتضم 7 سباقات في 7 قرى موزعة على مستوى الدولة، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وافتتحت قدفع أولى محطات النسخة الثانية من سلسلة السباقات، التي تجمع بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، وتتيح للمشاركين والزوار التعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، في إطار جهود المجلس لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية.

وتوّج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وشهدت أولى السباقات اليوم حضورا نوعيا من مختلف فئات المجتمع فيما تستهدف النسخة الثانية مشاركة ألف مشارك في كل سباق، مقارنة بـ 500 مشارك مستهدف لكل سباق في النسخة الأولى، بما يعكس توسع السلسلة وحرصها على إتاحة تجربة الجري واكتشاف قرى الإمارات لشريحة أوسع من أفراد المجتمع.

وقال سعادة محمد خليفة الكعبي، إن سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، تنطلق من رؤية راسخة بأن لكل قرية قصة تستحق أن تُروى، ومقومات تُكتشف، وطاقات محلية تُمنح فرصاً أوسع" و من قدفع نواصل توظيف الرياضة لربط الجمهور بهذه القرى، وإبراز ما تتمتع به من تنوع طبيعي وثقافي وتراثي ونحرص على أن يمتد أثر السلسلة إلى أهل القرى، من خلال إتاحة الفرصة للأسر المنتجة والمزارعين والحرفيات لعرض منتجاتهم والوصول إلى جمهور أوسع، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويعزز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية.

وتقام النسخة الثانية بمشاركة أدنوك بصفتها الشريك الرئيسي للعام الثاني على التوالي، دعماً للمبادرات المجتمعية التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.

وتحافظ السلسلة على مفهوم "الرحلة" الذي يميزها، عبر الانتقال بين القرى واكتشاف تنوع طبيعتها وثقافتها وتراثها، وترافق جولاتها "رحّال"، الشخصية المستوحاة من طائر الحبارى وسفير سلسلة سباقات قرى الإمارات، لتجسّد هويتها وتعزز تفاعل الجمهور معها، وتستلهم الشخصية مكانة الحبارى في البيئة الصحراوية الإماراتية وارتباطها بتراث الدولة، وما ترمز إليه من صبر وقدرة على التكيف والترحال والاستكشاف.

وشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في محطات السلسلة، بهدف تعزيز الوعي بطائر الحبارى ومكانته في التراث الطبيعي الإماراتي، وتسليط الضوء على أهمية صونه وحمايته للأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة الصندوق ضمن جهوده للتعريف بالحبارى وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التفاعل مع المشاركين والزوار في مختلف محطات السلسلة عبر إمارات الدولة.

كما قام المركز الزراعي الوطني بالمشاركة في تنظيم "أسواق المزارعين" المصاحبة لسلسلة السباقات، لإبراز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، إذ شهدت هذه الأسواق مشاركة عدد من المزارعين المحليين والأسر المنتجة والحرفيات، للتعريف بالمنتجات الوطنية وتسويقها، بما يسهم في تسليط الضوء على جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي للسلسلة في مختلف المحطات المستضيفة.

وتتواصل السلسلة بإقامة جولتها الثانية في لهباب بإمارة دبي يوم 17 أكتوبر الجاري، تليها وادي الحلو بالشارقة 24 أكتوبر، وفلج المعلا بأم القيوين 31 أكتوبر، ومصفوت بعجمان 14 نوفمبر القادم، والرمس برأس الخيمة 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبرالقادم.

وتشهد النسخة الثانية إضافة وجهتين جديدتين، هما لهباب ووادي الحلو، بما يوسع رحلة اكتشاف قرى الإمارات، ويتيح التعرف إلى مزيد من مقوماتها السياحية والثقافية، ضمن جهود المجلس لتحقيق التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية.