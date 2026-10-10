"أبوظبي للشطرنج" يوقع اتفاقية تعاون مع لجنة التعليم المدرسي بالاتحاد الأوروبي للعبة

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ وقع نادي أبوظبي للشطرنج، اتفاقية تعاون مع لجنة التعليم التابعة للاتحاد الأوروبي للشطرنج، لتبادل الخبرات والكوادر الفنية، وتنظيم البطولات والمعسكرات التدريبية، لمعلمي ومدربي الشطرنج في المدارس.

ووقعّ الاتفاقية في مقر النادي حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس الإدارة، ويسبر هال، رئيس لجنة التعليم المدرسي التابعة للاتحاد الأوروبي للشطرنج.

ووصف الخوري الاتفاقية بأنها محطة استراتيجية لنشر اللعبة في المدارس، وتدريب المعلمين، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي للشطرنج في هذا المجال، وتتماشى مع استراتيجيته التطويرية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشار إلى أن النادي يحرص على تبني المبادرات الاستراتيجية، والشراكات النوعية مع الجهات الإقليمية والقارية والدولية، للاستفادة من التطور العالمي للعبة، وتمكين كوادره من القدرات والمهارات التنافسية.