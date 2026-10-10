سنغافورة ترفع وتيرة المنافسة قبل المحطة الختامية لمونديال الفورمولا 1 في أبوظبي

سنغافورة في 10 أكتوبر/ وام/ دخلت بطولة العالم لـ"الفورمولا 1"، مرحلة الحسم مع اشتداد المنافسة في التجارب الرسمية لجائزة سنغافورة الكبرى، الجولة السابعة عشرة من الموسم، التي رسمت ملامح سباق الغد، وأكدت استمرار التقارب الكبير في مستويات الفرق والسائقين مع اقتراب إسدال الستار على البطولة.

وانتزع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بُل»، مركز الانطلاق الأول بعد أداء قوي، متقدماً على ثنائي «فيراري» شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيما جاء متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيلي في المركز الرابع، ليبقى الصراع مفتوحاً على لقبي السائقين والصانعين خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

وشهدت التجارب منافسة متقاربة في مختلف المراكز، إذ نجح عدد من السائقين في تحسين مواقعهم خلال اللحظات الأخيرة من التجارب، بينما فرضت العقوبات الفنية تعديلات على ترتيب الانطلاق، بما يزيد من احتمالات الإثارة في السباق، خاصة على حلبة مارينا باي المعروفة بصعوبة التجاوز وكثرة المتغيرات خلالها.

وفي صفوف فريق «ألبين»، قدم الفرنسي بيير غاسلي أداءً مميزاً ضمن التجارب الرسمية، ليبدأ السباق من المركز السابع بعد تطبيق العقوبات، في حين يسعى زميله فرانكو كولابينتو إلى تعويض تأخره بعد يوم شهد بعض المشكلات الفنية التي عمل الفريق على معالجتها استعداداً للسباق.

وتتجه الأنظار بعد جولة سنغافورة إلى المرحلة الأخيرة من بطولة العالم، التي تختتم في دولة الإمارات بإقامة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، على حلبة مرسى ياس خلال نوفمبر المقبل، حيث ستكون الجولة الختامية للموسم والمحطة التي ستحسم بصورة نهائية مراكز السائقين والفرق، لتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها مسرح الختام السنوي لأهم بطولة في رياضة المحركات العالمية.