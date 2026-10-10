سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بسباق وتحدي صير بونعير

الشارقة في 10 أكتوبر/ وام/ كرّم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، الفائزين بالنسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية 2026، وتحدي صير بونعير لموظفي حكومة الشارقة في نسخته الأولى، وذلك على شاطئ الحيرة.

ونال المركز الأول في سباق صير بونعير للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً المحمل "زلزال" للنوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي، وحصل على المركز الثاني المحمل "حشيم" للنوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، بينما ذهب المركز الثالث إلى المحمل "ألطف" للنوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي.

كما فاز بالمركز الأول في تحدي صير بونعير لموظفي حكومة الشارقة فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وحصد المركز

الثاني فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما جاء المركز الثالث من نصيب فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني.

كما كرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والشركاء، مثمناً دورهم في إنجاح المنافسات، مقدماً لهم الدروع التذكارية.

وشارك في النسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، 71 محملاً شراعياً وأكثر من 1000 بحار ونوخذة، ووصلت جوائزه إلى 3 مليون درهم، وشارك في تحدي صير بونعير مجموعة من الفرق الرياضية للدوائر والهيئات في حكومة الشارقة، وبلغت جوائزه 70 ألف درهم.

نظم السباقان هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بقناة الشارقة الرياضية بالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية، في إطار برنامج متكامل يجمع بين الرياضة والتراث والتفاعل المجتمعي، ويعزّز حضور الرياضات البحرية التراثية وسط كافة الفئات المجتمعية.

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة جانباً من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية، ومجموعة من منافسات تحدي صير بونعير، حيث أظهرت المنافسات التي جاءت حماسية بين الفرق المتنافسة والمشاركين، الارتباط الوثيق بالرياضات البحرية ودور المهرجان في دعمها وتشجيع الشباب على ممارستها ضمن برامج الحفاظ على الحياة البيئية والطبيعية.

وألقى محمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، كلمة قدم فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة، واهتمامه ودعمه للرياضة والتراث، وما يرسخه للشارقة من مكانةٍ حاضنةٍ للفعاليات والمبادرات التي تجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل.

كما قدم الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي على تشريفه الحفل، وتكريم الفائزين، ودعم سموه الكريم، واهتمامه المتواصل بالإعلام والرياضة، وتشجيعه للمبادرات التي تعزز حضور الشارقة ومؤسساتها في مختلف المجالات.

وأشار السويدي إلى أن الشراكة والتكامل بين المؤسسات في مختلف الفعاليات التراثية والوطنية من أهم مقومات النجاح والاستدامة، مشيراً إلى التعاون ومواصلة دعم الرياضة والفعاليات التراثية، وتقديمها يعكس هوية إمارة الشارقة ورسالتها، ويواكب تطلعات جمهورها.

وقدّم مدير قناة الشارقة الرياضية، في ختام كلمته الشكر إلى مختلف الجهات الراعية والمشاركة في السباق.

كما تابع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مادة مرئية عرضت لقطات من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية، وتحدي صير بونعير، أظهرت التنافس القوي بين المشاركين وحبهم للرياضات البحرية.

حضر الحفل بجانب سموه كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وحمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعائشة راشد ديماس رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وماجد سالم الجنيد رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين.