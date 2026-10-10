فوز أرسنال وتشيلسي وإيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري الإنجليزي

لندن في 10 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المواجهات فوز أرسنال على ليدز يونايتد 2-1 في ملعب الإمارات، ليعود للإنتصارات مجددا، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام برايتون، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي يلتقي غدا مع ليفربول بالجولة ذاتها، فيما توقف رصيد ليدز عند 10 نقاط بالمركز السادس.

وضمن الجولة ذاتها فاز ايبسويتش تاون على فولهام 2-1، وفاز تشيلسي على بورنموث 5-1، وفاز برايتون على سندرلاند 2-0، وتعادل استون فيلا مع برينتفورد 2-2، ومانشستر يونايتد مع توتنهام 1-