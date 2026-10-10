روسيا ترفع قيود الديزل وأمريكا تسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي

موسكو -واشنطن في 10 ⁠أكتوبر/وام/ قالت الحكومة الروسية اليوم، إنها رفعت ​بعض القيود المفروضة على صادرات

الديزل بأثر فوري، ‌عقب ⁠اتفاق بين ‌الرئيس ⁠الروسي فلاديمير بوتين ​ونظيره الأمريكي ⁠دونالد ترامب ⁠ينص على تصدير ⁠موسكو للديزل إلى الأسواق الأمريكية ⁠والعالمية.

وقال ​ألكسندر ⁠نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان "إن حجم الإنتاج ​يكفي لتلبية ‌الطلب المحلي ​بالكامل وكذلك التصدير ​إلى السوق العالمية ⁠بالكميات المحددة ". وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أنها أذنت بإجراء ​عملية تبادل طارئة لما يصل إلى أربعة ملايين برميل من ‌الاحتياطي ⁠الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة ‌انقطاعات ⁠الإمدادات الناجمة ​عن ⁠الإعصار إساياس. وقال وزير ⁠الطاقة الأمريكي كريس ⁠رايت في بيان "تتحرك وزارة

الطاقة بسرعة، من ⁠خلال ​هذا ⁠التبادل الطارئ، للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من ​انقطاعات إمدادات ‌الوقود وضمان ​استمرار حصول الأسر والشركات ​الأمريكية على طاقة ⁠ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة.

-خلا-