روسيا ترفع قيود الديزل وأمريكا تسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي

موسكو -واشنطن في 10 أكتوبر/وام/ قالت الحكومة الروسية اليوم، إنها رفعت بعض القيود المفروضة على صادرات
الديزل بأثر فوري، عقب اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ينص على تصدير موسكو للديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان "إن حجم الإنتاج يكفي لتلبية الطلب المحلي بالكامل وكذلك التصدير إلى السوق العالمية بالكميات المحددة ". وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار إساياس. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان "تتحرك وزارة
الطاقة بسرعة، من خلال هذا التبادل الطارئ، للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأمريكية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة.
-خلا-