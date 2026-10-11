إستشاري الشارقة يبحث استعدادات دور الانعقاد العادي الرابع

الشارقة في 11 أكتوبر / وام / عقدت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس الأول اجتماعها بمقر المجلس في إطار التحضيرات الجارية لبدء أعمال الدورة البرلمانية الرابعة للمجلس والاستعداد لافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وبحث الاجتماع الذي ترأسته سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس عدد من الموضوعات المرتبطة بالمرحلة المقبلة مستعرضا الخطط البرلمانية وبرنامج العمل بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز دور المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية ومتابعة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن العام في إمارة الشارقة.

وأكدت سعادة حليمة حميد العويس خلال الاجتماع أن الاستعداد لدور الانعقاد العادي الرابع يمثل محطة جديدة في مسيرة عمل المجلس وفرصة لمواصلة أداء رسالته البرلمانية انطلاقًا من اختصاصاته ومسؤوليته في متابعة احتياجات المجتمع ومناقشة الموضوعات التي تتصل بحياة المواطنين والمقيمين وجودة الخدمات المقدمة لهم بما يعزز التكامل بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على الملفات والموضوعات التي تلامس واقع المجتمع في إمارة الشارقة وتتناول احتياجاته وتطلعاته في المجالات المختلفة بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي والخدمات ويدعم مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة مع التأكيد على أهمية أن تأتي المناقشات البرلمانية مستندة إلى قراءة واقعية للموضوعات ودراسة متأنية لأبعادها والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بها.

وأشادت سعادة رئيسة المجلس بالتعاون البنّاء الذي تبديه الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة مع المجلس ولجانه، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل أحد مرتكزات العمل المؤسسي المتكامل ويسهم في إثراء المناقشات البرلمانية وتوضيح مختلف الموضوعات والملفات ومتابعة التوصيات والمقترحات بما يخدم المصلحة العامة.

وثمنت العويس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وما يوليه سموه من اهتمام بدور المجلس الاستشاري واختصاصاته في إطار منظومة العمل المؤسسي والشورى في الإمارة مؤكدة أن توجيهاته تمثل أساسًا مهمًا في تعزيز مسؤولية المجلس تجاه المجتمع ودافعًا لمواصلة العمل بكل جدية في سبيل خدمة أبناء الإمارة والمساهمة في دعم مسيرة التنمية.

وتناول الاجتماع الخطط البرلمانية للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع وما يتصل ببرنامج الجلسات العامة والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستعداد لمناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة وفق اختصاصات المجلس ومتابعة ما يطرح من قضايا وملفات تتصل بالخدمات والتنمية والشأن المجتمعي.

كما بحثت هيئة المكتب آليات تفعيل الأدوات البرلمانية للمجلس وفي مقدمتها الأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة والاقتراحات والشكاوى بما يتيح للأعضاء طرح مختلف القضايا التي ترد من المجتمع ودراستها عبر اللجان المختصة والوصول إلى مقترحات وتوصيات تسهم في دعم معالجة الموضوعات المطروحة وتعزيز كفاءة الأداء والخدمات.

شارك في الاجتماع سعادة راشد عبدالله بن هويدن نائب رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري وسعادة ميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس ومقرر هيئة المكتب وعدد من كواد الأمانة العامة للمجلس .