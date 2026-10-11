"ملتقى محمد بن راشد للقادة" ينطلق الثلاثاء بأجندة تجمع أهم 1000 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص

دبي في 11 أكتوبر/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق بعد غد الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

ويُشكّل الملتقى منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية، ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهجٍ مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجّه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة.

ويسعى الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة، عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي، وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يُسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتعميق التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.

قيادات استثنائية.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: "يجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي يجمع أكثر من 1000 من قيادات دبي، تطبيقاً حياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في صناعة قيادات استثنائية قادرة على ترسيخ نموذج تنموي فريد من خلال تبني فكر سموه القيادي كمنهج عمل في الاستشراف والاستباقية والتخطيط والإنجاز".

وأضاف معاليه: "طبيعة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم تتطلب منا جيلاً من القيادات فائقة الجاهزية، والقادرة على قراءة اتجاهات المستقبل وترجمة الرؤى إلى واقع ملموس بسرعة ومرونة وكفاءة عالية، ومن هنا يأتي هذا الملتقى كمنصة تجمع قطاعات دبي الحكومية والخاصة لتأكيد وحدة الهدف والتكامل المؤسسي الشامل الذي تُبنى عليه تنافسيتنا الإقليمية والدولية".

وسام محمد بن راشد للقيادة.

ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بـ"وسام محمد بن راشد للقيادة"، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.

جلسات حوارية.

كما يضم الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تستشرف مستقبل القيادة المؤسسية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وتسلط الضوء على المشروعات التحولية والتوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي.

مجالس قيادية.

ويتضمن الملتقى تنظيم مجالس قيادية حول مستقبل الاقتصاد القادم وبحث اتجاهات النمو والابتكار، وقيادة مدن المستقبل لاستعراض أفضل الممارسات في إدارة المراكز الحضرية وتطوير البنية التحتية الذكية، إضافة إلى السردية العالمية الجديدة لترسيخ المكانة الاقتصادية والإعلامية والمعرفية والإنسانية لدبي.

وتضم أجندة الملتقى جلسات لأشهر المتحدثين التحفيزيين والخبراء العالميين في التنمية البشرية وبناء القادة.

كما تضم أجندة الملتقى تخريج عدد من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعدد من البرامج القيادية، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية في المجالات القيادية والتنموية، وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.

يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.