اتحاد الجودو يعلن تفاصيل بطولة أبوظبي الدولية

أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام/أعلن اتحاد الامارات للجودو تفاصيل افتتاح الموسم الجديد 2026 – 2027 ببطولة أبو ظبي الدولية المفتوحة.

وأكد في بيان له أن البطولة ستقام في الصالة الملحقة بمقره في بني ياس على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لفئات الأشبال والناشئات والشباب تحت 15 و18 و21 عاما.

وأوضح أن اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة تتيح المشاركة المفتوحة لكافة الجنسيات من داخل الدولة وخارجها بهدف تعزيز المنافسة القوية بين المشاركين، واكتساب الخبرات، وترسيخ مفاهيم الصداقة والتنافس الرياضي بين المشاركين.

ونوه الاتحاد إلى بدء الميزان الرسمي والتجريبي 16 أكتوبر، بكل من مقره في أبوظبي، وفي دبي بنادي (تيم نوغيرا) ونادي الشارقة الرياضي والفجيرة والفنون القتالية، تمهيدا لانطلاق المنافسات في 17 أكتوبر لفئة الأشبال.