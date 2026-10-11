"إكبا"يختتم أول برنامج من نوعه لدى المركز يربط التدريب في دبي بالتطبيق الميداني في أوزبكستان

نوكوس - أوزبكستان في 11كتوبر / وام / اختتم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» برنامج تبادل المعرفة والتدريب من أجل الاستدامة الزراعية، وهو الأول من نوعه لدى المركز، الذي ربط التدريب التخصصي في دبي بالتطبيق الميداني في مدينة نوكوس بأوزبكستان.

ونُفّذ البرنامج بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان، لبناء الخبرات المحلية في تشغيل نظم الإنتاج المتكاملة وتكييفها مع احتياجات المناطق المتأثرة بالملوحة وشح المياه وتدهور الأراضي.

ويأتي البرنامج ضمن مرحلة التوسع في مشروع «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان»، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين سبل عيش صغار المزارعين وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتنويعه، إلى جانب بناء القدرات وتطوير سلاسل القيمة وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: «نريد أن تترجم المعرفة التي يكتسبها المشاركون إلى قدرة عملية على تشغيل الحلول الزراعية وتكييفها مع احتياجات مجتمعاتهم. ولهذا صُمّم البرنامج ليربط التدريب في دبي بالتطبيق الميداني في أوزبكستان، ويمنح الكوادر المحلية الخبرة اللازمة لتوسيع استخدام نظم الإنتاج المتكاملة. وبفضل تمويل صندوق أبوظبي للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة في أوزبكستان، نعمل على أن تسهم هذه الخبرات في تطوير مشاريع زراعية مجدية تدعم سبل عيش صغار المزارعين في المناطق المتأثرة بالملوحة وشح المياه وتدهور الأراضي».

وجمع البرنامج بين مرحلتين متكاملتين، بدأت أولاهما في مقر «إكبا» بدبي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، واستهدفت تدريب عشرة مختصين من أوزبكستان على أسس نظم الإنتاج الزراعي والسمكي المتكاملة وتصميمها وتشغيلها. وأتاحت هذه المرحلة للمشاركين التعرّف إلى الجوانب العلمية والتقنية لهذه النظم من خلال التدريب العملي، تمهيداً لتطبيق المعرفة المكتسبة في بيئتهم المحلية.

واستُكملت المرحلة الثانية في نوكوس يومَي 5 و6 أكتوبر، بمشاركة 16 شخصاً في جلسات مختبرية وتطبيقات ميدانية تناولت نظم الإنتاج المتكاملة التي تجمع بين الاستزراع السمكي وإنتاج المحاصيل والسبيرولينا. وشمل التدريب تشغيل هذه النظم، وزراعة السبيرولينا وحصادها وتجفيفها، مع التركيز على متطلبات التطبيق والتكييف مع الظروف المحلية.

ويتيح هذا التسلسل، من التدريب التخصصي إلى الممارسة الميدانية، ربط المعرفة العلمية بمتطلبات التشغيل الفعلية، وبناء خبرات محلية قادرة على إدارة النظم وتكييفها مع الموارد المتاحة واحتياجات الإنتاج. ويشكّل تطوير هذه الخبرات خطوة أساسية لدعم استمرارية استخدام الحلول الزراعية وتوسيع تطبيقها في المناطق التي تواجه تحديات بيئية وإنتاجية.

ويكمل البرنامج جهود «برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين» في كاراكالباكستان، الذي يدعم تطوير المنتجات وسلاسل القيمة وتعزيز الوصول إلى الأسواق. ويسهم الجمع بين التأهيل التقني وتنمية مهارات الأعمال في تهيئة المزارعين ورواد الأعمال لتحويل الحلول الزراعية إلى مشاريع مجدية، وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات اللازمة للتوسع.

ويجسّد البرنامج توجه «إكبا» نحو ربط البحث العلمي بتنمية القدرات والتطبيق العملي، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء التنمويين، بما يدعم الزراعة المستدامة ويحسّن سبل العيش في المجتمعات المتأثرة بالملوحة وشح المياه وتدهور الأراضي.