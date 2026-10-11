"اتحاد الشطرنج" يوقع اتفاقية رعاية وشراكة مع شركة "سيكتون"

دبي في 11 أكتوبر/ وام/أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع اتفاقية رعاية وشراكة استراتيجية مع شركة "سيكتون"، أمس بعائد إجمالي مليون درهم، لدعم جهوده في تطوير اللعبة، ورعاية المواهب الوطنية، وتعزيز تنظيم البطولات وفعاليات اللعبة بالدولة.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري رئيس الاتحاد أن الاتفاقية خطوة نوعية تجسد ثقة القطاع الخاص ببرامج الاتحاد وطموحاته المستقبلية، وركيزة أساسية لدعم خطط التطوير والارتقاء بمستوى اللعبة، مشيدا برعاية "سيكتون" لبطولة اليوبيل الذهبي الدولية للشطرنج الخاطف، التي نظمها الاتحاد مؤخرا بمناسبة بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

وأضاف الخوري أن هناك شراكات أخرى سيتم الإعلان عنها، بما يعزز منظومة الدعم للعبة لتطوير البرامج والبطولات، ونشر الشطرنج، واستقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بمستوياتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الشطرنج العالمية.