"مؤسسة حمدان بن راشد" تعزز كفاءة الكوادر في الإدارة الغذائية لمرضى بيلة الفينيل كيتون

دبي في 11 أكتوبر/ وام / نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الإدارة الغذائية لمرضى بيلة الفينيل كيتون - PKU"، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، بمشاركة عدد من المختصين والعاملين في القطاع الصحي، بهدف تعزيز المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية في مجال التغذية العلاجية للأمراض الوراثية والاستقلابية.

وحظيت الورشة باعتماد هيئة الصحة بدبي، بواقع ثلاث ساعات معتمدة للتطوير المهني المستمر "CPD"، بما يعكس أهميتها في دعم التأهيل المهني وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين.

وتناولت الورشة، التي قدمتها الدكتورة هنادي الغبيش أخصائة تغذية علاجيه أولى بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، عدة محاور علمية وتطبيقية، شملت التعريف بمرض بيلة الفينيل كيتون، وهو أحد الاضطرابات الوراثية الاستقلابية، وما قد يترتب على ارتفاع مستوياته في الدم من مضاعفات صحية وعصبية في حال عدم الالتزام بالعلاج المناسب كما استعرضت المبادئ الأساسية للإدارة الغذائية للمرض، إلى جانب إعداد الخطط والوجبات الغذائية الملائمة لمختلف الفئات العمرية.

وتضمن برنامج الورشة مناقشة الاعتبارات الغذائية الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء خلال فترة الحمل، واستعراض أحدث المستجدات في الخيارات العلاجية، فضلاً عن دراسات حالات واقعية وتدريبات تفاعلية حول تخطيط الوجبات الغذائية، وقراءة الملصقات الغذائية، وتقدير الاحتياجات الغذائية اليومية، بما يسهم في تعزيز قدرة الكوادر الصحية على تقديم الرعاية التغذوية المناسبة للمرضى.

وأكدت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن الورشة أتاحت توفير فرص للتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة حيث ناقشت أبرز التحديات العملية التي تواجه المختصين في إدارة الحالات، والإستراتيجيات الفعالة للتثقيف الغذائي ودعم المرضى وأسرهم، والتأكيد على أهمية التكامل بين مختلف التخصصات الطبية لضمان استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل النتائج الصحية.