جمعية الأمراض النادرة تحتفي بالمرأة الإماراتية

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ كرمت جمعية الإمارات للأمراض النادرة عددا من الأمهات الإماراتيات المتميزات من الكوادر المهنية التي تقدم العلاج والرعاية للمرضى ..

وقالت نفيسة توفيق، رئيسة مجلس إدارة الجمعية خلال حفل أقيم بدبي أمس حضرته سعادة منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي و عدد من الرعاة -

إن الأمراض النادرة هي مجموعة كبيرة ومتنوعة تصيب عدداً محدوداً من الأشخاص مقارنة بالأمراض الشائعة، حيث تبلع 1: 2000 شخص حسب التصنيف الأوروبي كثير منها وراثي أو جيني موضحة أن جمعية الإمارات للأمراض النادرة تسعى منذ تأسيسها عام 2018 إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع بالإضافة إلى المصابين بالأمراض النادرة وذويهم والإسهام في تقديم الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي لهم و أن تكون صوتاً داعماً للأسر .

وأضافت أن معظم أعضاء الجمعية من النساء منهن الأمهات والبطلات والمتطوعات وبنسبة تبلغ 75% من جميع الجنسيات، في حين تشغل المرأة الإماراتية نسبة 80% من أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

وقدمت الشاعرة الإماراتية عائشة ألماس قصيدتين سلطت من خلاهما الضوء على دور المرأة الإماراتية وانجازاتها.