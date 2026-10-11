"كهرباء ومياه الشارقة" تنجز محطة ضخ وشبكة مياه متطورة في النحوة

الشارقة في 11 أكتوبر/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع محطة ضخ وخزانات وتمديد شبكة المياه في منطقة النحوة بمدينة خورفكان، وذلك ضمن المشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة الإمداد المائي وتعزيز استدامتها في المنطقة، كما تواصل الهيئة جهودها لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لمشروع تطوير القرية التراثية في منطقة النحوة، بما يدعم أعمال التطوير ويلبي احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية ويساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية في منطقة النحوة.

وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن إنجاز مشروع محطة ضخ وخزانات وشبكة مياه النحوة يشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للمياه في النحوة، ويعكس توجه الهيئة نحو تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل مرافق المياه، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز استدامة وموثوقية خدمات المياه .

وشمل المشروع إنشاء محطة ضخ ذكية ومتطورة، وخزانات للمياه، وشبكة توزيع متكاملة.

وأكد أن الهيئة تكثف جهودها لتوصيل خدمات الكهرباء و المياه للقرية التراثية في منطقة النحوة حيث شملت الأعمال تركيب محطة توزيع كهرباء فرعية بقدرة 1500 ك.ف.أ، وتمديد كابلات جهد عالٍ 11 ك.ف بطول 1,600 متر، بهدف توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع وتعزيز كفاءة وموثوقية الشبكة في المنطقة،أما فيما يتعلق بالمياه، تم تنفيذ شبكة مياه بطول 500 متر لخدمة مشروع تطوير القرية التراثية، بما يضمن توفير احتياجات المشروع من المياه ويدعم جاهزية شبكة المياه لخدمة المرافق التابعة للمشروع.