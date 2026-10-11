جناح دولة الإمارات يختتم مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026

مراكش في 11 أكتوبر/ وام/ اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026. ضمّ الجناح مجموعة «إيدج» (EDGE Group)، و«جنيريشن 5 القابضة» (Generation 5 Holding)، ومجموعة «ملتي ليفل» (Multi Level Group - MLG)، و«ريسورس إندستريز» (Resource Industries)، ومجلتي «درع الوطن» و«الجندي» .

و عقدت الشركات الإماراتية في اليوم الختامي ثمانية اجتماعات مع ممثلي شركات عالمية متخصصة في تقنيات الدفاع وجهات دولية. وعلى المستوى الفردي، عقدت مجموعة «إيدج» اجتماعين، و«جنيريشن 5 القابضة» اجتماعاً واحداً، ومجموعة «ملتي ليفل» اجتماعين، و«ريسورس إندستريز» ثلاثة اجتماعات.

وأنهى الجناح مشاركته بإقبال لافت، إذ استقبل 3,100 زائر في اليوم الختامي وحده، وهو أعلى إقبال يومي سجّله خلال المعرض، ليرتفع إجمالي عدد الزوار على مدار الأيام الأربعة إلى 6,328 زائراً.

وعلى مدى أيام المعرض الأربعة، عقدت «كابيتال للفعاليات»، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، 58 اجتماعاً للترويج للدورات المقبلة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، والمؤتمر الدولي للدفاع (IDC)، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، المقرر إقامتها من 25 إلى 29 يناير 2027، ويُتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ هذه الفعاليات.

كما عقدت «كابيتال للفعاليات» 29 اجتماعاً إضافياً للترويج لمعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» (UMEX) 2028، و19 اجتماعاً للترويج للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» (ISNR)، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بمحفظة فعاليات أبوظبي في مجالي الدفاع والأمن.

ويعزز الاهتمام الكبير الذي شهده معرض مراكش للطيران 2026، المكانة العالمية لمعارض «آيدكس» و«نافدكس» و«آيسنار»، إذ أعرب عدد كبير من العارضين وقادة القطاع وشركات الدفاع عن رغبتهم في المشاركة في دورات عام 2027 .

وإلى جانب مراكش، تتواصل جولة الجناح الوطني لعام 2026 بمشاركات أخرى مقررة في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس» (SOFEX) في الأردن .