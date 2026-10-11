حمدان بن محمد يعلن منح جائزة "دبي الأفعال Dubai-it" عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بفوزها بجائزة دبي الأفعال "Dubai-it Award " عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات، وتبنّيها فلسفة دبي الأفعال Dubai-it ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل.

وقال سموه:" أعلنا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال Dubai-it، لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ... إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... هذا معنى Dubai-it، وهذه ثقافة صنعت تجربة دبي التنموية... ونكرّم سنوياً الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسّدها بالأفعال والنتائج ".

وأضاف سموه: " اليوم نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات... جعلت نهج "Dubai-it"حاضراً في أكبر مشاريعها وأدق تفاصيلها... تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة، مع المحافظة على جودة عالية... وبلغت دقة مواعيد المترو 99.7%، مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطوير المحطات، وطوّرت تجارب التنقل ذاتي القيادة، ووسّعت وطوّرت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية... هكذا نريد مؤسساتنا، تسبق احتياجات المدينة، وتحترم وقت الناس، وتجسّد سرعة دبي وجودتها في العمل... مبروك لفريق هيئة الطرق والمواصلات".

وفازت هيئة الطرق والمواصلات عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، لتبنّيها فلسفة «دبي الأفعال Dubai-it» ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل، يقوم على إنجاز المشاريع الاستثنائية في وقت قياسي، وبجودة عالية، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنقل والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

وجسّدت الهيئة هذه الفلسفة بإنجاز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة، من بينها مشاريع أيقونية مثل جسر إنفينيتي، وحافظت على معدل تطوير وافتتاح جسر أو نفق أو مشروع مرتبط بالبنية التحتية بسرعة قياسية مقارنة بالمعدل العالمي، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز، وبتكلفة أقل من المعدل العالمي، وبجودة عالية.

وحققت الهيئة دقة في مواعيد مترو دبي بلغت 99.7%، مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطوير المحطات، وطوّرت أنظمة لرصد ملاحظات الطرق ومعالجتها خلال أقل من 24 ساعة، وسرّعت عشرات الخدمات المرتبطة بالمركبات والسائقين لتصبح من الأسرع عالمياً.

كما نفّذت مجموعة من مشاريع الطرق وأكثر من 250 تحسيناً مرورياً، أسهمت في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%، وطوّرت وشغّلت مركبات أجرة ذاتية القيادة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتدعم مستقبل التنقل في دبي، وطوّرت محطة التاكسي الجوي في دبي، لتضيف وسيلة جديدة إلى منظومة التنقل المستقبلية في المدينة، كما طوّرت ووسّعت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية.

ونفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 117 تحسيناً سريعاً خلال عامين، وتمكنت من تقديم 82 خدمة دون انتظار، بما يعكس التركيز على تقليص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات مستخدمي منظومة الطرق والمواصلات، وهي إنجازات تعكس فلسفة دبي في العمل (Dubai-it) سرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز، ونتائج يلمسها الناس.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it مئات الترشيحات التي عكست تنوعاً كبيراً في المبادرات والمشاريع والإنجازات التي تجسد فلسفة دبي في العمل، وتظهر قدرة الأفراد والمؤسسات على تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة، وتعد هيئة الطرق والمواصلات نموذجاً واضحاً لتطبيق مفهوم Dubai-it على أرض الواقع، من خلال الجمع بين الجودة والسرعة والاستمرارية، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير وتحسين الخدمات".

وأضاف معاليه: "فوز هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي يبرز نموذجاً مؤسسياً يقوم على الإنجاز المتواصل، وسرعة التطوير، والإتقان في التنفيذ، وتحقيق أثر يلمسه المجتمع، وهذه هي روح (دبي الأفعال Dubai-it)، أن تتحول الأفكار إلى أفعال، والأفعال إلى نتائج، والنتائج إلى أثر مستدام يعزز تنافسية دبي وجودة الحياة فيها«.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال Dubai-it» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي".

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال «Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.