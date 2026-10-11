تحت رعاية هزاع بن زايد.. جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية

العين في 11 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، في قاعة المؤسس الشيخ زايد بجامعة الإمارات في منطقة العين، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر منصة علمية دولية متخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية القريبة من السطح، حيث يناقش أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بدراسة التربة والبنية التحتية، واستكشاف المياه الجوفية، ودعم المشاريع الحضرية الكبرى، إضافة إلى توظيف التقنيات الجيوفيزيائية في حماية الإرث الطبيعي والجيولوجي.

وبهذه المناسبة، أكَّد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن استضافة هذا الحدث العلمي تعكس المكانة البحثية للجامعة، ودورها في توفير بيئة أكاديمية داعمة للبحث التطبيقي والشراكات الدولية.

وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يُمثِّل منصة لتعزيز التكامل بين المعرفة العلمية واحتياجات التنمية الوطنية، لا سيَّما في مجالات البنية التحتية، وإدارة الموارد المائية، والاستدامة البيئية.

وأضاف أن الجامعة تواصل الاستثمار في البحث العلمي النوعي وتطوير بنيتها التحتية البحثية، بما يُمكِّن الباحثين من تقديم حلول مبتكرة للتحديات الهندسية والبيئية المعاصرة.

ومن جانبه، أوضح سعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن استضافة المؤتمر في منطقة العين تعكس دورها في دعم الفعاليات المتخصصة التي تعزز التكامل بين البحث العلمي والعمل البلدي، بما يُسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكَّد سعادته أن المؤتمر يتيح تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول العلمية والتقنية الداعمة لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وبدوره، أوضح الأستاذ الدكتور معمر بن كراودة، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن نسخة هذا العام تُقام تحت شعار: "الجيوفيزياء من أجل مستقبل مستدام: الابتكار لتعزيز مرونة المدن والسياحة الجيولوجية"، بما يعكس دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وحماية الإرث الطبيعي والجيولوجي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة خبراء ومؤسسات بحثية دولية، إلى جانب معرض مصاحب يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال الجيوفيزياء الهندسية.

ومن المتوقَّع أن يتضمن البرنامج العلمي جلسات رئيسية، وأوراقاً بحثية محكَّمة، وورش عمل متخصصة، بمشاركة أكثر من 100 باحث وخبير من 25 دولة من مختلف قارات العالم.

ويضم المعرض المصاحب 30 جهة محلية ودولية تستعرض أحدث التطورات في تقنيات الاستكشاف تحت السطحي، والنمذجة الجيوفيزيائية، وتطبيقات الجيوفيزياء الهندسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتيح فرصاً لبناء شراكات بحثية جديدة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مجالات البحث العلمي الدولي المتصل بالجيوفيزياء الهندسية وتطبيقاتها البيئية.