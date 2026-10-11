منتدى الاستثمار الفلسطيني يبحث فرص الشركات الناشئة

دبي في 11 أكتوبر / وام / تبحث نحو 20 شركة ناشئة من فلسطين ودولة الإمارات ونخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وفلسطين في عن فتح آفاق جديدة لمشاريعها في الأسواق الإقليمية والعالمية خلال منتدى الاستثمار الفلسطيني 2026 الذي تستضيفه دبي في 25 أكتوبر الجاري.

وتستعرض الشركات مشاريعها وفرصها الاستثمارية أمام المستثمرين وقادة الشركات بحثا عن بناء شراكات استثمارية .

ويجمع الحدث المستثمرين وأصحاب المشاريع وصناع القرار وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة لعرض أفكارهم ومشاريعهم .

واعتبر المهندس معتصم الداعور، رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني المنتدى نافذة مهمة تتيح بناء شراكات جديدة في إطار جهود المجلس لربط رأس المال بالمعرفة والمواهب والابتكار.

ويكتسب انعقاد المنتدى في دبي أهمية خاصة في ظل مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال والاستثمار والابتكار، وما توفره من بنية اقتصادية متطورة وبيئة داعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة .