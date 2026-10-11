الإمارات تحصد 4 ميداليات في البطولة العربية للجولف بالقاهرة

القاهرة في 11 أكتوبر /وام/ اختتم منتخب الإمارات للجولف، مشاركته في البطولة العربية للجولف للشباب والناشئين والأشبال والفتيات، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، بحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وجاءت حصيلة الإمارات عبر ثلاث ميداليات فردية، تمثلت في ذهبية آسيا سليم وبرونزية سارة علي أبو بكر في منافسات الفتيات تحت 21 سنة، وفضية نائل شراط في منافسات البنين تحت 21 سنة، إلى جانب ذهبية منتخب الفتيات تحت 21 سنة في منافسات الفرق، وهو الفريق الإماراتي الوحيد المشارك في منافسات الفرق.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على ملعبي ناديي مدينتي وميراج سيتي، مشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة عربية، فيما شاركت الإمارات بوفد ضم 7 من اللاعبين من الجنسين برئاسة سعادة اللواء الركن طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

وفي منافسات الفتيات تحت 21 سنة، توجت آسيا سليم بالميدالية الذهبية بعد تصدرها الترتيب بمجموع 206 ضربات، بواقع 7 ضربات تحت المعدل، فيما أحرزت سارة علي أبو بكر الميدالية البرونزية، ليؤكد الثنائي الإماراتي حضوره على منصة التتويج.

كما توج منتخب الإمارات للفتيات تحت 21 سنة بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بمجموع 436 ضربة، متقدماً على منتخبي تونس ومصر اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي منافسات البنين تحت 21 سنة، أحرز نائل شراط الميدالية الفضية بمجموع 216 ضربة، بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخبات المشاركة، فيما أنهى محمد ثابت المنافسات في المركز الثالث عشر.

وشهدت البطولة المشاركة الأولى لبراعم منتخب الإمارات تحت 13 سنة، ممثلة في زايد علي، وسيف لوتاه، وزايد السويدي، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للجولف لإعداد وصقل المواهب الوطنية، وتعزيز خبراتها من خلال الاحتكاك في البطولات العربية والخارجية.

وأكد اللواء الركن طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، أن النتائج المحققة تعكس التطور المتواصل للعبة في الدولة، وتعزز حضور لاعبي ولاعبات الإمارات على منصات التتويج العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وهنأ الهاشمي لاعبي ولاعبات المنتخب والأجهزة الفنية والإدارية بهذا الإنجاز، مثمناً جهودهم وتمثيلهم المشرف للدولة، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للجولف على استضافة البطولة وحسن تنظيمها، وإلى الاتحاد العربي للجولف على جهوده في دعم وتطوير المنافسات العربية.