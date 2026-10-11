ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول قافلتي مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحملان 259 طنًا من المواد الغذائية

أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام/ دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية، تضمان 20 شاحنة محملة بـ259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتسهم هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين، ودعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,519 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.