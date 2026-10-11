عجمان توسّع حضورها السياحي في آسيا الوسطى بجولة ترويجية في طشقند وألماتي

عجمان في 11 أكتوبر/ وام/ تتجه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان نحو أسواق آسيا الوسطى عبر جولة ترويجية تمتد من 12 إلى 16 أكتوبر تحط خلالها في طشقند يوم 13 أكتوبر وألماتي في 15 أكتوبر..ضمن جهودها الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة في الإمارة.

وتهدف الجولة إلى مد جسور تواصل مباشرة مع الشركاء الفاعلين في قطاع السفر والسياحة، وتقديم عجمان بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين أصالة التجربة وتنوعها.

وتشكّل محطتا الجولة منصتين حيويتين للقاء المهنيين والعاملين في القطاع، واستعراض ما تزخر به الإمارة من خيارات وتجارب سياحية، إلى جانب بحث فرص التعاون وبناء شراكات نوعية توسّع نطاق التعريف بعجمان لدى الزوار. ويندرج هذا الحراك ضمن توجه الدائرة إلى تعزيز شبكة علاقاتها الدولية، وتوسيع قاعدة الشركاء القادرين على إيصال تجارب الإمارة إلى أسواق جديدة واعدة.

وترتكز الرسالة الترويجية للدائرة على إبراز تنوع التجربة في عجمان بمختلف أبعادها، من موروثها الثقافي والتراثي، إلى مقوماتها الطبيعية، وصولاً إلى ما توفره من ضيافة متميزة وخيارات ترفيهية متنوعة. ويتيح هذا التنوع تقديم صورة متكاملة عن الإمارة تخاطب اهتمامات شرائح متعددة من الزوار، بما يرسّخ جاذبيتها كوجهة سياحية على مدار العام.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة: "تمثل الجولات الترويجية ركيزة استراتيجية لبناء علاقات مستدامة مع شركائنا، وتعزيز حضور عجمان في الأسواق الدولية عبر تواصل مباشر يروّج لتجربتها السياحية ومقوماتها المتنوعة. ومن خلال محطتي طشقند وألماتي، نسعى إلى توسيع آفاق التعاون مع قطاع السفر والسياحة، وفتح قنوات جديدة تحمل قصة عجمان إلى شرائح أوسع من الزوار، بما يدعم تنافسية القطاع السياحي في الإمارة".

وتأتي جولة آسيا الوسطى استكمالاً لسلسلة الجولات الترويجية التي نفذتها الدائرة في أسواق أوروبا والهند والصين، ضمن نهج مدروس يركز على تنويع الأسواق، وتوسيع الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية.