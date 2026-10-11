محمد بن راشد للإسكان تخصص مساحة لخدمة صانعات الأجيال

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن تخصيص مساحة في مبانيها لخدمة المتعاملات من «صانعات الأجيال» لتكون أول جهة حكومية على مستوى إمارة دبي تطلق هذه المبادرة .

وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة خدمية ميسّرة ومريحة من خلال تهيئة مساحة مخصصة لاستقبال المتعاملات وتلبية احتياجاتهن بما يسهم في تسهيل وصولهن إلى خدمات المؤسسة والارتقاء بجودة تجربتهن ويجسّد حرصها على وضع احتياجات المتعاملين وسعادتهم في صدارة أولوياتها.

وتترجم المبادرة تقدير المؤسسة لـ«صانعات الأجيال» إلى ممارسة مؤسسية ملموسة تحتفي بعطائهن في تربية الأبناء وغرس القيم الأصيلة وتؤكد دورهن الأساسي في بناء مجتمع متماسك. كما تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومحور تنميته.

ويستند هذا التوجه إلى سجل المؤسسة في التميز المؤسسي؛ إذ حصلت في مارس 2026 على الاعتماد الدولي في مواصفتي سعادة ورفاهية الموظفين «IEHWS» وتجربة المتعامل الرقمية /IDCXS/ بنتيجة تقييم بلغت 100 بالمئه في كل منهما. ويعكس هذا الإنجاز التزامها بتطبيق المعايير الدولية في تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة المتعاملين وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في تقديم الخدمات الإسكانية.