مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تترجم أدب اليافعين إلى الألمانية

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إطلاق مشروع لترجمة مجموعة من إصدارات أدب اليافعين من العربية إلى الألمانية من خلال إحدى ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026.

وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسَّسة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب الموهوبين لتقوية ملكاتهم في الترجمة إلى اللغات العالمية ونقل المعرفة المعاصرة إلى المجتمعات الأوروبية.

وأضاف أن برنامج دبي الدولي للكتابة يمثِّل منصة رائدة لتمكين المواهب الشابة والكتب التي اختيرت للترجمة هي من نتاج هذا البرنامج وقد اتخذت من دبي مسرحاً لكتابة شكل المستقبل عبر أدب اليافعين مستلهمةً التراث الإماراتي في حكايات وقصص تتوافق مع تطلعات الدولة إلى الغد.

وأوضح أن الورشة يشرف عليها المستشرق الألماني شتيفان فايدنر الذي سيعمل على ترجمة كتب وموسوعات صدرت عن المؤسَّسة بما يسهم في تعريف القارئ الألماني والأوروبي بالإنتاج المعرفي والإبداعي للمؤسَّسة.

وأشار إلى أن اختيار اللغة الألمانية يأتي في إطار استراتيجية المؤسَّسة للوصول بالمحتوى الإبداعي الإماراتي إلى القارئ الأوروبي وتعزيز الحضور المعرفي العربي في واحد من أكبر معارض الكتب في العالم مؤكِّداً أنَّ الترجمة جسر حضاري لنقل القيم والقصص الإماراتية بلغة عالمية.

وتتضمن المبادرة تدريباً عملياً للمترجمين الشباب على ترجمة مجموعة من قصص اليافعين التي أنتجها برنامج دبي الدولي للكتابة بإشراف مترجمين متخصصين في الترجمة بين العربية والألمانية تمهيداً لنشرها وتوزيعها في الأسواق الأوروبية.