بطولة السلم للدراجات الهوائية تُطلق الدورة الـ 11 بـ 5 سباقات وجوائز تتجاوز 3.6 مليون درهم

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية إطلاق الدورة الـ 11 للموسم الرياضي 2026–2027، لتواصل مسيرة رسخت خلالها حضورها باعتبارها أكبر بطولة من نوعها في العالم لهواة الدراجات الهوائية، وواحدة من أبرز وأهم الأحداث الرياضية والمجتمعية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق منافسات الدورة الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل، وتمتد حتى 14 مارس 2027، وتتضمن 5 سباقات تستقطب مختلف فئات الدراجين، من الهواة والمحترفين والمنتخبات والأندية، للرجال والسيدات، وسط توقعات بمشاركة دولية واسعة منتظرة، في نسخة تعكس ما بلغته البطولة من تطور على المستويين التنظيمي والتنافسي.

وتحمل الدورة الـ 11 أبعاداً تتجاوز التنافس الرياضي، إذ تجسد البطولة رؤية راسخة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وترسيخ ارتباط المجتمع بالنشاط البدني، واستثمار ما تتمتع به دبي من بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة رياضية متكاملة، بما يكرس مكانة الإمارة وجهةً عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى.

ورصدت البطولة للسباقات الخمسة جوائز مالية إجمالية تبلغ 3 ملايين و695 ألف درهم، فيما تشير الأعداد المستهدفة إلى مشاركة نحو 1900 دراج ودراجة على امتداد منافسات الموسم، بما يعكس اتساع نطاق البطولة وتنوع فئاتها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة المُنظّمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن وصول البطولة إلى دورتها الـ 11 بهذا الحجم والمكانة يجسد الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم الكبير الذي يوليه سموّه للرياضة باعتبارها ركيزة في بناء الإنسان وتعزيز جودة حياة المجتمع، وقال: "تحمل بطولة السلم للدراجات الهوائية منذ انطلاقتها رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، حيث تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وأصبحت منصةً تعزز ثقافة ممارسة الرياضة، وتستنهض طاقات المجتمع، وتفتح المجال أمام أبناء الإمارات للتنافس والتطور، كما تواصل دائرتها في الاتساع عاماً بعد عام لتستقطب المشاركين من مختلف دول العالم".

وأضاف: "مع إعلان إطلاق الدورة الـ 11، نفخر بأن بطولة السلم جسدت مكانتها باعتبارها أكبر بطولة من نوعها في العالم لهواة الدراجات الهوائية، وأنها استطاعت أن تبني لنفسها مكانةً متفردة على خارطة رياضة الدراجات، وهذا النجاح يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت، والارتقاء بالتجربة التنظيمية والفنية عاماً بعد عام، بما يليق باسم دبي ومكانتها العالمية".

وأضاف: "الدورة الجديدة تحمل زخماً كبيراً من حيث تنوع السباقات واتساع قاعدة المشاركة وحجم الجوائز، كما تفتح المجال أمام فئات متعددة من الهواة والمحترفين والرجال والسيدات، إلى جانب الأندية والمنتخبات، ونتطلع إلى موسم استثنائي يعكس المستوى الذي بلغته البطولة، ويقدم نموذجاً تنظيمياً يواكب المعايير التي أرستها دبي في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى".

ومن المقرر أن تُرفع ستارة الموسم يوم 27 ديسمبر 2026 مع سباق الهواة الإماراتيين، الذي يمثل إحدى المحطات الرئيسية في البطولة، ويستهدف مشاركة 250 دراجاً، فيما رُصدت له جوائز مالية تبلغ مليون درهم.

وتنتقل المنافسات يوم 17 يناير 2027 إلى سباق النخبة، الذي يجمع الهواة الإماراتيين والمحترفين ولاعبي الأندية والمنتخبات ومنتخبات دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مستهدفة تصل إلى 350 دراجاً، وجوائز تبلغ مليون درهم، في واحدة من أبرز محطات الموسم وأكثرها قوة من الناحية التنافسية.

وتخصص البطولة يوم 24 يناير لـسباق السيدات، الذي يجمع الدراجات الهاويات والمحترفات من مختلف دول العالم، مع استهداف مشاركة 200 دراجة، ورصد جوائز مالية بقيمة 460 ألف درهم، في تأكيد على الحضور المتنامي للمرأة في رياضة الدراجات ومكانتها ضمن أجندة البطولة.

وفي 31 يناير، سيكون الموعد مع السباق الصحراوي المفتوح، الذي يجمع أربع فئات هي هواة الرجال، ومحترفو الرجال، وهواة السيدات، ومحترفات السيدات، ويفتح أبوابه للمشاركين من جميع دول العالم، بمشاركة مستهدفة تبلغ 500 متسابق ومتسابقة، وجوائز مالية تصل إلى 535 ألف درهم.

وتبلغ منافسات الموسم محطتها الختامية يوم 14 مارس 2027 مع سباق عرقوب السديرة، الذي يجمع هواة ومحترفي الرجال والسيدات من مختلف أنحاء العالم، ويستهدف مشاركة 600 دراج ودراجة، ليكون الأكبر من حيث عدد المشاركين ضمن سباقات الدورة الجديدة، مع تخصيص 700 ألف درهم جوائز مالية للمنافسات.

وتمنح التركيبة المتنوعة لروزنامة الدورة الـ 11 البطولة بعداً تنافسياً واسعاً، يجمع بين دعم الدراج الإماراتي، واستقطاب النخبة، وتوسيع مشاركة المرأة، والانفتاح على الدراجين من مختلف دول العالم، في صيغة تعزز المكانة التي بنتها بطولة السلم على امتداد دوراتها السابقة.

وبينما تدخل البطولة عقدها الثاني، فإنها تمضي إلى دورة جديدة وقد تجاوزت مفهوم السباق الرياضي التقليدي، لتشكل منظومة رياضية ومجتمعية متكاملة، تعكس نهج دبي في تحويل المبادرات النوعية إلى تجارب مستدامة، وتترجم رؤية القيادة في بناء مجتمع أكثر نشاطاً، وتعزز حضور الإمارة مركزاً عالمياً للرياضة وصناعة الأحداث الكبرى.

يُذكر أن بطولة السلم تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.